Elecciones en Uganda marcadas por el fuerte despliegue policial y el bloqueo de internet

Ocho candidatos optan a la Presidencia, incluido Museveni, de 81 años, cuyo principal rival es el opositor y cantante de 43 años, Robert Kyagulanyi, más conocido como Bobi Wine, su nombre artístico.

Los colegios electorales abrirán a las 07:00 hora local (04:00 GMT) y cerrarán a las 16:00 hora local (13:00 GMT), después de una campaña en la que Wine ha visto cómo las fuerzas de seguridad bloqueaban el tránsito de sus vehículos o dispersaban sus mítines con gases lacrimógenos e, incluso, munición real.

Más de 12,6 millones de electores -de una población de unos 46 millones de personas- están llamados a votar en una jornada en la que también elegirán a los miembros del Parlamento.

En Kampala, la capital, hay menos movimiento del habitual en las calles más céntricas, que normalmente son un hervidero de personas y automóviles, según pudo constatar EFE.

También empiezan a verse tanquetas antidisturbios de la Policía en lugares estratégicos, mientras militares patrullan algunas calles.

El portavoz del Ejército, coronel Chris Magezi, dijo que esas patrullas buscan “proteger el proceso electoral”, según medios locales.

“No hay motivos de alarma”, aseguró Magezi, quien también advirtió de que el Ejército no tomará “a la ligera las amenazas de violencia por parte de algunos actores políticos y sus partidarios”, sin dar ningún nombre.

Museveni llegó al poder en 1986, tras liderar una guerra de guerrillas que derrocó a su antecesor.

El mandatario es el cuarto presidente africano con más tiempo en el poder, tras modificar la Constitución dos veces para eliminar límites de edad y mandato, lo que le ha permitido presentarse a las elecciones.

Su ascenso puso fin a un ciclo de dos décadas de inestabilidad política, marcado desde 1966 por cuatro golpes de Estado, gobiernos responsables de la masacre de opositores y una guerra civil que hicieron del país uno de los más pobres del mundo.

Museveni presume de ser el único capaz de mantener la paz y la estabilidad del país.

“Llamo a todos los ugandeses a acudir en gran número a votar por el Movimiento de Resistencia Nacional (NRM, partido de Museveni) para proteger la paz y consolidar los logros alcanzados”, afirmó el presidente este lunes en un mitin en Busongora Norte (oeste).

Pero su popularidad ha disminuido, sobre todo en las ciudades y entre las generaciones más jóvenes –el 74 % de los ugandeses tiene menos de 30 años–, que nunca vivieron aquellos años de violencia y sufren escasez de empleo y oportunidades, pese a los buenos indicadores macroeconómicos del país.

Por contra, Bobi Wine –una estrella del pop que creció en una barriada de Kampala–, ha cautivado a muchos jóvenes.

“Los desafíos del siglo XXI no pueden ser resueltos por el Gobierno actual. Es una tarea de la generación joven. Me alegra ver que los jóvenes estén empezando a movilizarse para mostrar que quieren un cambio, aunque hayan estado contenidos por el miedo y la intimidación”, dijo el cantante en un mitin en Rubindi (oeste) el pasado viernes.

Es la segunda vez que Wine compite con Museveni en las urnas, tras recibir el 35 % de los votos en las elecciones de 2021, cuando se convirtió en el líder de la oposición.

En esos comicios, que el artista calificó como "los más fraudulentos de la historia de Uganda", el presidente obtuvo el 58,6 %.

Esta campaña electoral ha estado marcada por los obstáculos impuestos por las autoridades contra la oposición.

Según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, al menos 550 personas vinculadas a la oposición fueron detenidas, incluidos miembros y simpatizantes del partido de Wine, la Plataforma de Unidad Nacional (NUP, en inglés).

Muchas permanecen bajo custodia policial y afrontan cargos como incitación a la violencia o alteración del orden público.

El pasado día 5, Amnistía Internacional denunció una "brutal campaña de represión" contra la oposición y sus seguidores.

Este martes, además, las autoridades ordenaron la "suspensión temporal" del "acceso público a internet".

"Esta medida es necesaria para mitigar la rápida propagación de desinformación en línea, fraude electoral y riesgos relacionados, así como para prevenir la incitación a la violencia que podría afectar la confianza pública y la seguridad nacional durante el periodo electoral", explicó la Comisión de Comunicaciones de Uganda (UCC).

A esto se suma la encarcelación desde noviembre de 2024 del histórico líder opositor Kizza Besigye, acusado de traición, que se enfrentó a Museveni en las urnas cuatro veces y se ha convertido en símbolo de la lucha por la democracia.