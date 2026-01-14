España acogerá en febrero la primera cumbre internacional sobre discursos de odio

Este anuncio se produce tras la segunda reunión del grupo de trabajo del Ejecutivo con las principales plataformas que operan en España (Google, Meta -Facebook e Instagram-, TikTok y LaLiga), una iniciativa creada tras los disturbios racistas que tuvieron lugar en la localidad de Torrepacheco (sureste) el pasado verano.

El encuentro sirvió para hacer balance de la "buena colaboración" entre el Gobierno y las plataformas, que "ya está dando resultados", según la fuente.

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, celebró haber consolidado "un espacio imprescindible para avanzar en una respuesta coordinada, eficaz y basada en la evidencia" frente a un fenómeno que "amenaza derechos fundamentales, erosiona la cohesión social y debilita la confianza" de la sociedad española.

También participó en el encuentro el director del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), Tomás Fernández, quien destacó que el pasado mes de noviembre se registró en España la cifra más baja de mensajes de odio, resultado de "un intenso trabajo en el día a día, mano a mano, con las distintas redes sociales".

Colaboración que ha servido para conseguir una tasa de retirada de contenidos de odio del 50 % por parte de las plataformas, una tendencia cada vez más positiva que los primeros datos de diciembre confirman.

La monitorización que realiza el OBERAXE consiste en la búsqueda, recopilación, análisis y notificación a las plataformas de contenidos de discurso de odio con motivación racista, xenófoba, islamófoba, antisemita y antigitana que puedan ser constitutivos de delito, de infracción administrativa, o que infrinjan las normas de uso de las propias plataformas.

El Observatorio empezó esta labor diaria en 2020 con la irrupción de la pandemia del covid y, desde 2022, cuenta con una aplicación propia, ALERTODIO, para el registro y recogida de los contenidos.