España cierra 2025 con 96,5 millones de turistas extranjeros, un 2,9 % más, según el WTTC

La contribución del sector turístico a la economía española ha superado los 260.000 millones de euros, un 4,7 % más que en 2024. Representa un 16 % del PIB nacional y ha generado 3,2 millones de empleos, señaló en una rueda de prensa.

Guevara aclaró que las cifras del WTTC pueden variar un poco porque miden el impacto directo, indirecto e inducido.

En 2025, el turismo mundial no solamente ya se ha recuperado al 100 % después de la pandemia de la covid, sino que su contribución a la economía global ha crecido un 6,7 % respecto a 2024 y un 13 % frente a 2019, hasta los 11,7 billones de dólares.

"Si fuéramos un país, seríamos la tercera economía más grande del mundo y eso representa el 10,3 % de la contribución global", precisó.

Al mismo tiempo, en los últimos años, el sector ha generado uno de cada tres nuevos empleos en el planeta, mientras que, antes de la pandemia, era uno de cada cuatro.

En Europa, el turismo contribuye con 2,9 billones de dólares a la economía del continente, lo que representa un 10 % de su PIB total y supone un incremento del 5,1 % respecto a 2024 y del 11,6 % frente a 2019 antes de la pandemia.

En 2025, más de 1.500 millones de personas viajaron en el mundo, lo que supone 80 millones de viajeros más que en 2024, y más de 219.000 llegadas internacionales cada día, un número "sin precedente", destacó.

Estados Unidos sigue siendo, en cuanto a tamaño de la economía en turismo, el número uno del mundo, luego están China y otros, a pesar de una caída del gasto de turistas internacionales, estimada en unos 19.000 millones de dólares, porque ha crecido mucho en viajeros nacionales y ha compensado dichas pérdidas.

Dicha desaceleración en el gasto internacional se debe a varios factores, entre ellos, a una reducción en viajeros de algunos mercados, como Europa o Canadá, que ha tenido un impacto en el mercado.

La ONU Turismo mide volúmenes de visitantes internacionales, con Francia a la cabeza, seguida de España y Estados Unidos, mientras que la medición del WTTC "tiene que ver mucho con la economía, porque el turismo nacional, en muchos países, todavía representa más de un 80 %, entre ellos en Estados Unidos, donde supone un 85 % y solo un 15 % es internacional", señaló.