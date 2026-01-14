España fue el quinto país UE con mayor consumo de electricidad renovable en 2024

La cuota de electricidad renovable avanzó 2,1 puntos porcentuales en 2024 respecto a 2023, una proporción que se ha triplicado (30 puntos) desde que Eurostat comenzó la serie temporal en 2004.

Hace veinte años, el consumo de electricidad generada por fuentes renovables en la UE era del 15,9 %, nivel que subió al 28,6 % en 2014 y que llega casi a la mitad del "mix" eléctrico en 2024, recordó la oficina de estadística en un comunicado.

Dentro de las fuentes renovables, la energía eólica (38 %) y la hidroeléctrica (26,4 %) representaron casi dos tercios del total de la generación verde, por delante de la solar (23,4 %), los biocombustibles sólidos (5,8 %) y otras fuentes renovables (6,4 %).

La energía solar es la fuente que más rápido ha crecido, pasando de 7,4 teravatios hora (TWh) en 2008 a 304 TWh el pasado ejercicio.

Los Estados miembros cuyo "mix" eléctrico incluyó más renovables en 2024 fueron Austria (90,1 %, principalmente hidroeléctrica), Suecia (88,14 %, sobre todo hidroeléctrica y eólica) y Dinamarca (79,65 %, mayoritariamente eólica), todos ellos por encima del 75 %.

Le siguieron Portugal (65,8 %), España (59,67 %), Croacia (58,04 %), Letonia (55,51 %), Finlandia (54,3 %), Alemania (54,08 %), Grecia (51,24 %) y Países Bajos (50,54 %), todos ellos con más de la mitad del consumo eléctrico aportado por las renovables.

En el extremo opuesto, se situaron Eslovaquia (24,91 %), Chipre (24,09 %), Hungría (24,05 %), Luxemburgo, (20,05 %) Chequia (17,92 %) y Malta (10,65 %).