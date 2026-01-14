Expertos agrícolas de América destacan labor del IICA para la transformación del agro

Los expertos hicieron un balance del recambio en la conducción del IICA, por lo cual, reconocieron el trabajo de Otero y destacaron la experiencia del director general electo Muhammad Ibrahim, quien asumirá el cargo el jueves, con el objetivo de potenciar el desarrollo agrícola en América, indicó el IICA en un comunicado de prensa.

"El IICA ha desempeñado durante mucho tiempo un papel fundamental en el fortalecimiento de los sistemas agrícolas del Caribe, impulsando la innovación, el desarrollo de capacidades y las prácticas que impactan directamente a los agricultores y las comunidades rurales", dijo Abbigale Loncke-Watson, emprendedora de Guyana y reconocida por el IICA con el galardón Líder de la Ruralidad del continente.

Loncke-Watson afirmó que espera que el IICA "continúe su apoyo a los pequeños y medianos agricultores, fortalezca la agricultura resiliente e impulse políticas que empoderen a nuestros agricultores".

"Hemos visto un IICA que ha fortalecido su capacidad de desarrollar proyectos y cooperación técnica en campo y también su liderazgo en el área de políticas públicas. En distintas crisis de precios de alimentos el rol del IICA ha sido muy importante. Estamos ansiosos de seguir trabajando con el nuevo director general", expresó el gerente de Agricultura y Alimentos del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Diego Arias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El IICA destacó el papel clave del trabajo de director Otero para impulsar el diálogo para la creación de consensos entre los países de la región, la defensa de las decisiones basadas en ciencia, la apuesta por la innovación y las nuevas tecnologías, el incremento de alianzas estratégicas, entre algunos de los aspectos destacados en la trayectoria reciente de una institución.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El ingeniero agrónomo guyanés Ibrahim asumirá el próximo jueves su cargo como director general para el periodo 2026-2030, sucediendo al argentino Manuel Otero y con la misión de fortalecer el papel de la agricultura de la América como garante de la seguridad alimentaria global.