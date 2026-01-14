Exteriores recomienda a los españoles que estén en Irán que abandonen el país

En una actualización de sus recomendaciones de viaje publicada este miércoles, Exteriores desaconseja además "completamente" viajar a ese país.

De cara a la posible salida del país, el Ministerio subraya que los extranjeros que residan en Irán con un permiso de trabajo deben tramitar una autorización de salida cada vez que deseen salir del país, que debe gestionar con antelación suficiente la empresa para la que trabajen.

Subraya que la embajada de España en Teherán "no tiene ninguna capacidad de autorizar la salida de Irán de los ciudadanos españoles" que se encuentren allí, "ya que es una cuestión que depende enteramente de las autoridades y la ley iraní.

A quienes permanecen en Irán, Exteriores les "desaconseja absolutamente mezclarse en manifestaciones de cualquier tipo, hacer fotos o vídeos de las mismas, así como de cualquier edificio oficial".

"Hay que tener en cuenta que, en estos momentos, cualquier ciudadano que tome fotos o vídeos fuera de las zonas turísticas puede resultar sospechoso para estas autoridades", recuerdan las recomendaciones del Ministerio.

También se recomienda encarecidamente no tomar imágenes de instalaciones militares o gubernamentales, "ni manifestarse públicamente sobre cuestiones políticas o religiosas, incluso a través de las redes sociales".

La nota recuerda que "varios ciudadanos europeos han sido detenidos y condenados a penas de prisión por estos motivos".

El Ministerio explica en su web que "al conflicto de junio de 2025, se han sumado protestas que, desde el 28 de diciembre de 2025, se extienden por todo el país" y subraya que la situación es "inestable" en todo Irán.

"Diferentes fuentes informan de numerosas muertes y detenciones de manifestantes. Asimismo, se han cortado las comunicaciones desde el pasado 8 de enero, incluyendo internet y la entrada de llamadas telefónicas provenientes del extranjero", añade.

Agrega que "la mayoría de aerolíneas han suspendido sus operaciones" por lo que es aconsejable verificar con la compañía aérea la situación de las conexiones ya que éstas pueden verse modificadas por la evolución de la situación.

Recuerda, asimismo, que las fronteras con Armenia, Turquía, Azerbaiyán y Turkmenistán están abiertas para ciudadanos extranjeros.

Exteriores aconseja permanecer atento a las redes sociales y otros medios de comunicación de la Embajada de España en Teherán, una vez se restablezcan las comunicaciones por internet.

Advierte de que los cortes en las comunicaciones e internet, ahora bloqueados, son frecuentes y de que sistemas de mensajería como WhatsApp y redes sociales tipo Facebook, Twitter o Instagram se encuentran bloqueados, lo que puede suponer "quedarse incomunicado durante largos periodos de tiempo".