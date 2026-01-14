Familias piden que no se pase a la fase dos de la tregua en Gaza mientras falte un cadáver

En un comunicado, las familias citan informaciones según las cuales el presidente estadounidense, Donald Trump, se dispone a anunciar el paso a la siguiente fase del alto el fuego, que comportaría la formación de un gobierno de transición sin Hamás, la retirada de las tropas israelíes y el desarme del grupo islamista.

Esto coincide con el anuncio este martes de que los grupos palestinos reunidos en El Cairo, incluido Hamás, se acercan a un consenso sobre el comité tecnócrata que administrará Gaza en la segunda fase del alto el fuego, informaron este miércoles a EFE fuentes egipcias y palestinas.

En un comunicado, el Foro de Familias insta al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a no proceder a la fase dos "hasta que Ran sea devuelto a casa".

"Avanzar a la fase dos ahora, mientras no se hayan agotado los esfuerzos para asegurar el regreso de Ran, podría condenar a Ran a la desaparición permanente", dice la nota, que insiste en que hasta que su cuerpo no sea devuelto "Israel no podrá cerrar su herida más profunda ni iniciar el proceso de recuperación que tanto necesita".

El alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre entre Hamás e Israel se encuentra aún en su primera fase, que comprende la liberación de los 48 rehenes vivos y muertos en Gaza, a falta de que se entregue el cuerpo del último de estos cautivos, pero las conversaciones para la segunda están en marcha desde hace semanas.

Hamás ha denunciado la dificultad de hallar los restos del policía israelí alegando las montañas de escombros que asolan la Franja y la escasez de maquinaria para ello.