Felipe VI garantiza a inversores extranjeros el compromiso de España con el libre comercio

El rey inauguró en Madrid la XVI edición del Spain Investors Day (SID), considerada la principal cita con inversores internacionales y escaparate de la economía española, donde se dará a conocer la realidad económica de España y los planes de sus empresas a inversores de todo el mundo.

El monarca destacó el compromiso con la estabilidad y la certeza demostrado por el SID, especialmente en estos tiempos en los que la incertidumbre y la inestabilidad están ganando terreno en el escenario geopolítico internacional, cuando las compartidas lecciones del siglo XX parecen debilitarse rápidamente, indicó Felipe VI.

"La estabilidad y la certeza son cualidades que, cuando están presentes, a menudo pasan desapercibidas y se dan por sentadas. Solo adquieren una importancia genuina cuando están ausentes, cuando nos faltan" dijo el rey, quien señaló que estos factores son especialmente importantes para los inversores.

Por eso, insistió en que a pesar de esta incertidumbre, España mantiene su fuerte compromiso con el libre comercio y la cooperación internacional y destacó el "compormiso con la estabilidad y el compromiso internacional, valores que definen nuestro sector empresarial y nuestra economía en su conjunto".

España está firmemente anclada en la UE, totalmente comprometida con el mercado único y la seguridad jurídica, unas convicciones que van de la mano del multilateralismo y la cooperación, señaló el jefe del Estado, que ante los inversores asistentes al foro, subrayó también los estrechos lazos que mantiene con América Latina y el hecho de ser el segundo destino turístico más grande del mundo.

Factores que hacen -destacó- que España sea uno de los principales beneficiarios de la inversión extranjera directa en todo el mundo, lo que se une a los niveles récord de exportaciones que se están alcanzando, los más altos de la historia.

Por todo ello, ha asegurado a los inversores internacionales y las empresas extranjeras que "son más que bienvenidos en España": "Su contribución ha sido decisiva durante décadas para impulsar el crecimiento, proporcionar empleo y dar forma a una economía más abierta, competitiva e innovadora".

En este foro se analizarán los principales asuntos que preocupan a los gestores empresariales y a los inversores, como son las infraestructuras digitales, la inversión en defensa, seguridad y bioseguridad, la sanidad como impulsora de crecimiento, la innovación en la industria y el impacto de la geopolítica en el comercio mundial.