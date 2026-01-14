Filmes de España, México, Brasil y Paraguay protagonizarán su estreno mundial en Berlinale

En total se presentarán 37 títulos de 36 países en Panorama, informó este miércoles la organización del festival de cine, con nuevos filmes del sucoreano Hong Sangsoo, el mexicano Del Paso, el brasileño Novais Oliveira, Elle Sofe Sara, Sarmad Sultan Khoosat, Tobias Nölle, Alisa Kovalenko, el paraguayo Marcelo Martinessi, Mahnaz Mohammadi y Aidan Zamiri.

Entre las estrellas en pantalla se encuentran Charli XCX, Alexander Skarsgård, Jannis Niewöhner, Sophie Okonedo, Mercedes Cabral, Valerie Pachner, Fiona Shaw, SDouglas Gordon o la escritora Siri Hustvedt.

En esta edición, que se celebrará del 12 al 22 de febrero, habrá varias películas que giran en torno al gran amor, desde 'Lali', de Sarmad Sultan Khoosat ,a la coproducción española, alemana y belga 'Iván & Hadoum', de De la Rosa, hasta la adaptación de 'Allegro Pastell', de Leif Randt realizada por Anna Roller.

'Iván & Hadoum' es el debut de De la Rosa (Granada, 1988), en el que trata una historia de amor con los invernaderos de producción de vegetales de la provincia de Almería (sur de España) como telón de fondo.

A su vez, la brasileña 'Se eu fosse vivo... vivia', de Novais Oliveira, narra el que quizá sea el amor infinito definitivo entre dos personas, Gilberto y Jacira.

La migración, las luchas por la supervivencia y los antagonistas corruptos se sitúan en el centro de la mexicana 'El jardín que soñamos', de Joaquín del Paso, así como de 'Enjoy Your Stay', de Dominik Locher y Honeylyn Joy Alipio.

Por otra parte, la franco-brasileña 'Isabel', de Gabe Klinger, relata la historia de una ambiciosa sumiller en São Paulo que renuncia a su trabajo para abrir su propio bar, pero cuando las cosas no salen como esperaba, debe decidir si abandona su proyecto o es valiente y toma su destino en sus propias manos.

La película 'Narciso', de Marcelo Martinessi y coproducida por Paraguay, Alemania, Uruguay, Brasil, Portugal, España y Francia, se sitúa en el Paraguay de 1958, adonde el protagonista, Narciso, regresa desde Buenos Aires con el rock & roll en las venas en medio de la "sofocante estrechez" de la dictadura militar.

La mexicana 'Jaripeo', ópera prima y estreno internacional de Efraín Mojica y Rebecca Zweig, es un documental en el que se explora "el subconsciente de la memoria, el deseo 'queer' y el anhelo" en el contexto de los rodeos "hipermasculinos" en el estado de Michoacán.

El maestro de la dirección Hong Sangsoo presenta a su vez en su estreno mundial en la Berlinale 'Geunyeoga doraon nal', una reflexión sutil sobre la profesión de la actuación.

Perspectivas feministas fuertes aparecen tanto en el debut cinematográfico 'Árru', de la coreógrafa sami Elle Sofe Sara, como en el conmovedor drama 'Roya', de la activista y cineasta iraní Mahnaz Mohammadi, así como en 'Lady', el ambicioso debut de Olive Nwosu.

Por último, la superestrella del pop Charli XCX deslumbra en 'The Moment', de Aidan Zamiri.