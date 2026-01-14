Fiscalía mexicana imputa a empresa Waldo's por incendio en sucursal que dejó 24 muertos

En un comunicado, la Fiscalía estatal informó que por estos hechos imputan a la empresa, junto a otros ocho acusados, un delito de homicidio culposo y otros de lesiones y abortos, dado que entre los fallecidos había al menos dos mujeres embarazadas.

En la audiencia, el juez decidió que los acusados no vayan a prisión preventiva a la espera de juicio, al considerar la existencia de arraigo por su parte y de que no existe riesgo para las víctimas, descartando así la posibilidad de que puedan interferir en la investigación en curso para esclarecer los hechos.

En el caso de Waldo's, la Fiscalía acusó a su representante legal, José Luis 'N', de haber realizado trámites con las autoridades con documentos falsos para obtener permisos, lo que a su juicio supone el incumplimiento de su deber legal.

A diferencia de los otros imputados, el magistrado resolvió aplicarle la prisión preventiva, medida que de momento no fue posible de ejecutar al contar con una suspensión de amparo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sin embargo, el representante del Ministerio Público anunció que combatirá el amparo para que enfrente su juicio en prisión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Fiscalía de Sonora afirmó que realiza las acciones correspondientes "para llevar ante los tribunales, tanto a quienes cuentan con un amparo como a aquellos evadidos a fin de que enfrenten la acción de la justicia y respondan ante las víctimas".

El próximo 19 de enero el juez decidirá si ordena juicio contra las personas ya imputadas.

Ya desde las primeras investigaciones, familiares de víctimas y sobrevivientes manifestaron su exigencia de justicia, en medio del miedo de que ocurra una nueva desgracia, pues aseguran que varios inmuebles cercanos al lugar del siniestro no cuentan con un plan de mantenimiento en su instalaciones.

Los familiares consideraron que “es responsabilidad del gobierno, la tienda y el personal a cargo del sistema eléctrico” y que por la falta de mantenimiento se sobrecalentó y explotó, y acusaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El sábado 1 de noviembre, después de varios apagones de energía eléctrica en el barrio Centro de Hermosillo, capital de Sonora, explotó el transformador de energía en la tienda Waldo’s, dejando a 24 personas muertas y 14 heridas.

El comercio se encontraba lleno de clientes debido a la quincena y a las compras previas al Día de Muertos en México. La tragedia sigue el curso de la investigaciones; las autoridades no han encontrado ningún indicio de que haya sido provocado de manera intencional.