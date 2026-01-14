Florencia reorganiza su red de museos y encarece la entrada al David de Miguel Ángel

La reforma prevé la introducción de un billete único de 38 euros, válido durante 72 horas, que permitirá visitar todos los museos del grupo, así como un segundo pase de 26 euros para acceder en 48 horas a la Academia y al Museo Nacional del Bargello.

Al mismo tiempo, el precio de la entrada individual a la Galería de la Academia -donde se conserva el "David"- pasará de 16 a 20 euros a partir del 1 de febrero.

Otros museos florentinos también registrarán incrementos, como el Bargello, que pasará de 10 a 12 euros, o las Capillas de los Médici, de 9 a 11 euros.

La medida forma parte de la mayor reorganización museística emprendida en Florencia en décadas, con el objetivo de unificar horarios, redistribuir flujos turísticos y ofrecer una experiencia integrada en torno a un patrimonio de más de 50.000 obras, incluida la colección más importante del mundo dedicada a Miguel Ángel.

“Esta unión representa una oportunidad para crear un recorrido arquitectónico y artístico único en el mundo”, señaló la directora Andreina Contessa en el comunicado.

También subrayó que la integración permitirá “reequilibrar los aflujos de visitantes y los recursos económicos” y reforzar la identidad de cada museo.

A partir del 15 de marzo, todos los centros del nuevo sistema —entre ellos la Galería de la Academia, el Bargello, las Capillas de los Médici, Palacio Davanzati y Orsanmichele— abrirán de martes a domingo de 8.15 a 18.50, eliminando los horarios diferenciados que complicaban la visita para los turistas.

La reorganización incluye además nuevos itinerarios temáticos, entre ellos uno dedicado a las innovaciones técnicas y simbólicas de Miguel Ángel, que conectará obras distribuidas entre la Academia, el Bargello y las Capillas de los Médici.

También se pondrán en marcha proyectos de restauración visibles al público, como el del basamento del “Perseo” de Benvenuto Cellini y varias tablas medievales conservadas en la Academia.

El nuevo sistema aspira asimismo a reforzar su papel en la investigación, la conservación y la educación, con programas ampliados para escuelas, familias y públicos con necesidades específicas, según la dirección del museo.