Fracasa el segundo mandato para formar un nuevo Gobierno en Bulgaria

Tal y como se esperaba, fracasó así el segundo de los tres mandatos que el presidente del país debe entregar, tras la renuncia del Gobierno tripartito encabezado por el conservador Rosen Zhelyazkov, a los candidatos de los tres mayores partidos del Parlamento antes de dar paso a la voz en las urnas.

Al igual que hizo Zhelyazkov hace dos días, Yordanova, líder de la segunda fuerza política, devolvió de manera inmediata el encargo recibido en una ceremonia celebrada en la sede de la Presidencia en Sofía.

"Nuestra decisión está motivada por el hecho que en el Parlamento actual no hay posibilidad de formar una mayoría reformista que desmantele el modelo del 'Estado capturado'", declaró Yordanova en el acto.

La copresidenta de'Continuamos el Cambio-Bulgaria Democrática (PP-DB) recordó que la caída del gabinete hace un mes se debió a los "cientos de miles de personas" que salieron a las calles para protestar contra la corrupción endémica de la clase política y exigir nuevas elecciones.

El Gobierno de Zhelyazkov -integrado por el GERB, el Partido Socialista Búlgaro y el populista ITN- llevaba 11 meses en el poder y gobernaba en minoría gracias al apoyo de DPS-Nuevo Comienzo, una formación liderada por el oligarca Delyan Peevski, sancionado por Estados Unidos y el Reino Unido por corrupción.

Se espera que también fracase el tercero y último encargo que Radev está formalmente obligado por la Constitución a ofrecer antes de nombrar un Ejecutivo interino y convocar comicios anticipados.