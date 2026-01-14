Fuerzas de seguridad lanzan operación en el barrio del jefe pandillero haitiano Barbecue

De acuerdo con un comunicado de la Policía de Haití, esta operación en Delma 6 "tiene como objetivo desmantelar a los bandidos terroristas que ocupan este barrio, al fin de restablecer la paz".

Desde hace varias semanas las autoridades haitianas están realizando operaciones en el centro de la capital, en zonas controladas por las pandillas.

Jimmy Cherizier, alias Barbecue, por quien Estados Unidos elevó el pasado agosto la recompensa hasta los cinco millones de dólares, es el más notorio líder de las bandas armadas en Haití, donde han desencadenado el caos con miles de muertos.

Durante 14 años sirvió como agente de la Policía Nacional, institución a la que ingresó inicialmente por cuestiones meramente económicas, aunque también sentía vocación por el servicio, según ha dicho públicamente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Estados Unidos considera a Barbecue "el líder pandillero responsable de odiosos abusos a los derechos humanos, incluyendo violencia contra ciudadanos estadounidenses en Haití".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El país caribeño atraviesa desde hace años una grave crisis social y de seguridad, con más de 16.000 personas muertas a consecuencia de la violencia de las bandas armadas desde inicios de 2022.

Si bien los ataques de los grupos armados han disminuido en Puerto Príncipe, continúan en nuevas regiones, perpetrando masacres, robos y violaciones colectivas, llevando a miles de personas a huir de sus hogares para ir a vivir a campos de desplazados en condiciones inhumanas.

Todo esto a pesar de la presencia de tropas internacionales, primero de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMS), ya extinta, y ahora de la GSF.

La GSF, aprobada el 30 de septiembre por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para un mandato inicial de 12 meses, contará con hasta un máximo de 5.500 efectivos policiales o militares, asistidos por 50 civiles.

A pesar de la situación de inseguridad, tras casi cinco años sin un Gobierno electo en las urnas, en noviembre pasado, el Consejo Electoral Provisional de Haití aprobó que las elecciones generales se celebren el 30 de agosto de 2026 y que, en caso de una segunda vuelta, esta se realice el 6 de diciembre.