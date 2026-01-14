'Goya, cazador de tendencias', una mirada a la moda de la época a través de su obra

La muestra forma parte de una de las iniciativas de la celebración en 2028 del bicentenario de la muerte de Francisco de Goya (1746-1828) y busca reflejar, de forma resumida, cómo la moda sirvió para interpretar aquel tiempo y sus personajes.

Para ello, utilizan ropa de época original cedida por coleccionistas particulares y por el Museo de Zaragoza, y relacionan la moda con el pintor español. Se pueden contemplar piezas como chalecos, basquiñas o chaquetillas de hombre, mujer y niño, de finales del siglo XVIII y principios del XIX.

Ese recorrido en el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos Pablo Serrano, disponible hasta el 24 de mayo, sirve de "repositorio de cómo vestían los distintos estamentos de la sociedad", según su comisaria, Marian Rebolledo.

La exposición presenta también a "'influencers' de la época" como representación de su tiempo: la duquesa de Osuna, la duquesa de Alba y la reina María Luisa de Parma.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Permite visualizar con ello las distintas tendencias de la época: la moda a la francesa "más aparatosa", la moda a la inglesa "pensada para la vida en las zonas rurales" y la moda española que, según Rebolledo, estuvo caracterizada por prendas como faldas y mantillas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El discurso expositivo se completa con un audiovisual titulado 'Goya en la pasarela', que "da vida" a la vestimenta a través de la inteligencia artificial y el modelado 3D.