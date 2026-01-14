Indonesia aplaza tercera sesión del juicio por el asesinato de la española Matilde Muñoz

Según informó a EFE la Fiscalía, los testigos no pudieron asistir porque se encontraban aún en una isla cercana a Lombok, Sumbawa, y el tribunal de Mataram decidió posponer la vista, sin que se conozca todavía la próxima fecha.

Este miércoles se preveía la asistencia de al menos un experto forense y un testigo de la defensa.

En la sesión previa del miércoles pasado testificaron diez personas por parte de la Fiscalía, entre ellos dos trabajadores del hotel Bumi Aditya de Lombok, en el que la española falleció la madrugada del pasado 2 de julio.

La Fiscalía indonesia acusó durante la primera sesión del juicio, el 17 de diciembre, a otro empleado y a un exempleado del hotel, Suhaeli -conocido como "Eli"- y Heri Ridwan -"Geri"-, de matar a Muñoz, que entonces tenía 72 años.

Los acusados negaron la semana pasada en el juicio haber premeditado el crimen y dijeron que mataron a Muñoz ante el "shock" de que la víctima despertara cuando entraron a robarle en su habitación del mencionado hotel.

La Fiscalía indonesia los acusa de homicidio, asesinato premeditado y robo con violencia, delitos que según el Código Penal del país pueden acarrear entre 15 años de cárcel y la pena de muerte, que Indonesia no suele aplicar.

El cadáver de Muñoz fue hallado el pasado 30 de agosto en una playa de Lombok a alrededor de medio kilómetro de su hotel, casi dos meses después de su muerte.

Según la investigación policial, los acusados ocultaron el cadáver de la española la mayor parte de ese tiempo en varias localizaciones del Bumi Aditya.

Si bien la Policía y la Fiscalía han mantenido la acusación contra los dos únicos sospechosos llevados a juicio, la familia de Muñoz ha denunciado en varias ocasiones presuntas incongruencias en los testimonios de otros empleados del hotel.

La Policía de Lombok, isla cercana a la turística Bali, inició una investigación sobre la desaparición de Muñoz el 13 de agosto, después de que la Embajada de España en Indonesia solicitara ayuda tras las primeras alertas sobre su desaparición en julio.

Nacida en Ferrol (A Coruña) y afincada en Mallorca, Muñoz acostumbraba a pasar largas temporadas en Lombok, donde consideraba el Bumi Aditya su "casa" en la isla, según su entorno.