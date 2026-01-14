Investigan a la ex primera ministra ucraniana Timoshenko por supuesta compra de votos

En un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, la propia Timoshenko ha confirmado los registros a la sede de su partido y ha negado “categóricamente” las acusaciones y ha denunciado que no se ajustan a derecho.

Según un comunicado publicado por la NABU, que no ha especificado que la persona sospechosa sea Timoshenko, “el jefe de un grupo parlamentario de la Rada Suprema de Ucrania (Parlamento)” investigado habría ofrecido “beneficios” a diputados de otros grupos para que votaran “a favor o en contra de determinados proyectos de ley”.

La ex primera ministra habría iniciado conversaciones con algunos diputados para establecer un mecanismo permanente de pagos a cambio de que éstos votaran en el sentido que les indicaba la diputada opositora, según la NABU.

Timoshenko lidera el partido de derecha Batkivshchina (Patria), que tiene 25 diputados y es el tercero en número de escaños de un Parlamento dominado por mayoría absoluta por la formación Servidor del Pueblo del presidente Volodímir Zelenski.

Desde el comienzo de la guerra, muchos diputados se ausentan de manera habitual del Parlamento ucraniano, lo que ha equilibrado el balance de fuerzas entre los distintos grupos en muchas sesiones y ha hecho que el partido de Zelenski haya tenido que recurrir al voto de diputados opositores para sacar adelante algunas iniciativas.

Timoshenko fue primera ministra de Ucrania en 2005 y entre diciembre de 2007 y marzo de 2010.

En 2011 fue condenada a siete años de prisión por prácticas irregulares a la hora de firmar contratos de gas con Rusia. Timoshenko cumplió dos años y medio de esa condena antes de ser liberada y volver activamente a la política ucraniana.

La NABU y la SAP son los principales órganos anticorrupción independientes de Ucrania.

A finales del año pasado precipitaron la caída del hasta entonces jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andrí Yermak, tras registrar sus oficinas en el marco de un caso de corrupción en el sector energético en el que un exsocio empresarial de Zelenski figura como principal sospechoso.