Irán cierra su espacio aéreo durante dos horas, según páginas de rastreo de vuelos

Según la notificación publicada por esta página, el cierre del espacio aéreo va desde las 22:15 GMT del miércoles (01:45 del jueves en hora de Irán) hasta las 00:30 GMT (04:00 en Teherán).

Las imágenes de Flightradar24 muestran el cielo iraní prácticamente vacío de vuelos.

La notificación iraní especifica que el cierre de su espacio aéreo está cerrado a "todos los vuelos", excepto a los internacionales hacia y desde Irán que tengan permiso previo de las autoridades de Teherán.

La tensión en Irán va en aumento después de 18 días de protestas antigubernamentales que han dejado miles de muertos a raíz de la represión de las fuerzas estatales.

La ONG Iran Human Rights (IHRNGO) elevó a al menos 3.428 el número de manifestantes que han perdido la vida, mientras que las autoridades iraníes reconocieron el miércoles que ha habido "muchos muertos", sin especificar la cifra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado reiteradamente con responder militarmente a las acciones de la república islámica frente a las manifestaciones, especialmente en caso de que el Gobierno iraní ordene ejecuciones a raíz de las protestas.

Sin embargo, este mismo miércoles el mandatario estadounidense aseguró haber sido informado de que "las matanzas en Irán están cesando" y "no hay planes para ejecuciones", en sus propias palabras.