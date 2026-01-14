Irlanda reanudará el desarrollo de centros de datos con un nuevo plan energético

El llamado Plan de Acción para Grandes Energías (LEAP, en inglés) prevé desde este miércoles acabar con las trabas a las inversiones de sectores que demandan fuertes suministros, que incluyen también, entre otros, al de los semiconductores y al farmacéutico, destacó el Ejecutivo de Dublín.

La Comisión de Regulación de Servicios Públicos (CRU) impuso a finales de 2021 una moratoria al desarrollo de proyectos de grandes consumidores de energía, lo que paralizó el crecimiento de los centros de datos, clave para sostener el sector tecnológico en Irlanda, uno de los motores de su economía.

En un primer paso para atajar estas restricciones, la CRU dictaminó el pasado mes que se podrán construir centros de datos que cubran al menos el 80 % de su demanda energética anual con fuentes de electricidad renovables.

Y el Gobierno se compromete ahora a través de LEAP a conceder nuevos permisos a las compañías cuyos proyectos, en un plazo de seis años, garanticen la "seguridad del suministro eléctrico" y aborden "las restricciones de la red".

Según cifras oficiales, los centros de datos acapararon el 22 % del consumo de electricidad en Irlanda en 2024, frente al 5 % en 2015, mientras que las autoridades estiman que llegarán a casi un tercio de toda la demanda nacional en 2030.

El ministro de Empresa, Turismo y Empleo, Peter Burke, señaló que este plan permitirá atraer inversiones en la "próxima generación de industrias estratégicas, promoviendo el desarrollo económico a largo plazo y proporcionando más empleo en todas las regiones".

El dirigente recordó que los centros de datos en particular dan trabajo a unas 21.000 personas que administran y operan estas instalaciones, las cuales, agregó, sustentan "más de 180.000 empleos en el sector tecnológico".