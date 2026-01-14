Israel mata al enfermero de un hospital de Gaza en un ataque con dron en el sur

Según informaron a EFE fuentes de su familia, el fallecido es Hatem Ibrahim Abu Saleh, de 46 años, que murió por los disparos de un dron cuadricóptero israelí en la rotonda de Bani Suheila de dicha localidad.

Las fuentes indicaron que el enfermero se dirigía a recoger ropa de invierno para sus hijos en medio del intenso frío que afecta a la Franja y a revisar su casa en el este de Jan Yunis.

EFE preguntó al Ejército israelí por dicho ataque, que dijo estar buscando información al respecto.

Israel mató ayer martes a seis palestinos en la zona de Rafah del extremo sur de la Franja, totalmente controlada por el Ejército israelí, a los que definió como milicianos armados que protagonizaron un intercambio de disparos con las tropas, que estaban realizando registros en la zona.

La llegada del alto el fuego en Gaza -el pasado 10 de octubre- supuso el fin de las muertes diarias de decenas de palestinos en bombardeos israelíes, pero el Ejército, replegado y controlando aún más de la mitad de Gaza desde esta divisoria no claramente demarcada, aún realiza ataques casi a diario.

Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, dependiente del Gobierno de Hamás, unos 450 palestinos han muerto por ataques de Israel desde la llegada de la tregua, entre ellos más de 100 niños según Unicef.

Las tropas israelíes, aunque se retiraron a la conocida como línea amarilla como parte de la primera fase del acuerdo de tregua, todavía controlan el 54 % del territorio palestino de Gaza.

En total, desde el inicio de la ofensiva israelí iniciada en octubre de 2023, Israel ha matado a más de 71.400 gazatíes, la mayoría mujeres y niños, además de causar 171.318 heridos, según Sanidad.