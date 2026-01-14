Jerí dice que "no es" Pedro Castillo y dará explicaciones al Congreso por polémica reunión

"Estoy admitiendo el error que estoy mencionando, pero lo cierto es que yo no soy Pedro Castillo, ni soy profesor; soy abogado, sé las leyes, sé lo que debo hacer y sé lo que no debo hacer", respondió a periodistas que le señalaron que esa reunión recordó otros encuentros muy cuestionados que sostuvo Castillo al inicio de su mandato, en similares circunstancias.

Pedro Castillo cumple actualmente una condena a 11 años y cinco meses de prisión por el delito de conspiración para una rebelión, a raíz del fallido intento de golpe de Estado que protagonizó el 7 de diciembre de 2022.

Sobre su polémico encuentro con el empresario chino, identificado como Zhihua Yang, Jerí dijo que "será materia de explicación pormenorizada ante la Comisión de Fiscalización" del Congreso, que le ha pedido que envíe por escrito los detalles de la cita.

El gobernante, que ejerce el cargo de presidente interino en su condición de presidente del Congreso, aseguró que, "a diferencia de otros momentos, tienen un presidente que ante el cuestionamiento da la cara".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El también congresista del partido derechista Somos Perú justificó su reunión asegurando que conversa "con muchas personas" en el Palacio de Gobierno y también cuando sale a las calles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Yo admito el error de que no fue en una hora adecuada, porque tenemos el tufillo de un expresidente, ese es el error que yo admito, pero son distintas cosas, no comparemos", invocó a los periodistas que le mencionaron de manera insistente a Castillo.

Reconoció, sin embargo, que la forma en que se realizó esa reunión fue un error "porque se puede haber comparado, como se está comparando, con esa situación" del anterior gobernante.

El mandatario afirmó, en ese sentido, que fue al restaurante "a compartir y a conversar" y reiteró que el tema principal fue el Día de la Amistad Perú y China, que se celebrará el próximo 1 de febrero, que dijo que espera "que continúe".

El programa periodístico Punto Final, de la cadena televisiva local Latina, mostró el domingo imágenes en las que se ve a Jerí entrando de noche a un chifa (restaurante de comida chino-peruana) en el distrito limeño de San Borja, tras llegar a bordo de un vehículo oficial y cubierto con una capucha blanca.

La Presidencia informó al programa que la visita ocurrió el 26 de diciembre pasado y que el gobernante se reunió con Zhihua Yang, a quien supuestamente conoce desde hace tiempo y es gerente de una hidroeléctrica, una empresa de construcción y una importadora de productos chinos que tienen como domicilio fiscal el mismo lugar en el que funciona el chifa donde se produjo la reunión.