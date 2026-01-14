La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 2,84 %

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un descenso del 2,53 % para quedar en 120.630.971,95 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de Transener (-12,1 %), Sociedad Comercial del Plata (-6,3 %) y Edenor (-6 %).

Solo cerraron en terreno positivo los papeles de YPF Grupo Financiero Valores (+0,1 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con tendencia dispar, en tanto que el índice de riesgo de Argentina subió a 586 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense bajó 5 pesos en el estatal Banco Nación, donde cerró a 1.480 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza oficial mayorista retrocedió a 1.452,50 pesos por unidad.

Este miércoles el Banco Central argentino compró en el mercado cambiario oficial 187 millones de dólares, su mayor volumen de compra diaria en 10 meses.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió 10 pesos, a 1.515 pesos para la venta, mientras que los denominados dólares financieros operaron con tendencia mixta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 0,2 %, a 1.525,93 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó 0,4 %, a 1.481,74 pesos por unidad.