La Bolsa de París encadena la tercera caída consecutiva y el CAC-40 pierde un 0,19 %

El CAC-40 había empezado la sesión al alza y en menos de media hora la progresión le llevó hasta los 8.396,72 puntos que a la postre fue el máximo del día y también el nivel más alto alcanzado nunca por el indicador de tendencia.

Aunque la progresión se ralentizó, siguió en territorio positivo durante la mañana y sólo a primera hora de la tarde empezó a situarse por momentos por debajo de los 8.347,20 puntos del cierre del martes.

A media hora del fin de los intercambios, el índice descendió hasta el mínimo del día con 8.327,22 puntos, poco antes de cerrar a 8.330,97 puntos, lo que significa que pese a las bajas del mercado desde comienzos de esta semana el CAC-40 ha avanzado un 1,15 % en una semana y un 2,20 % desde que empezó el año.

El parqué estuvo relativamente animado, como lo ilustra el volumen de activos que cambiaron de manos, por valor de 4.110 millones de euros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por lo que respecta a los valores del selectivo, el operador de telecomunicaciones Orange se llevó la palma de los ascensos (2,83 %), después de que su competidor Free (del grupo Iliad) recibiera una sanción de 47 millones de euros por no haber puesto medidas de protección suficientes para impedir el robo de datos de sus clientes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los otros mayores crecimientos fueron los de la farmacéutica Sanofi (2,55 %), el fabricante de gases industriales Air Liquide (2,28 %), el grupo de telecomunicaciones, construcción y concesiones Bouygues (1,55 %) y el banco Société Générale (1,46 %).

En el otro extremo, el fabricante de material eléctrico Schneider Electric sufrió el mayor retroceso del índice (3,12 %), seguido por el fabricante de chips informáticos STMicroelectronics (2,43 %) y la cadena de hoteles Accor (2,15 %).