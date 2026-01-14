La fuerza antinarcóticos de Bolivia decomisa 42 kilos de cocaína procedente de Perú

El director general de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn), Franz Cabrera, dijo a los medios que "se ha interceptado un vehículo, una camioneta que estaba introduciendo cocaína hacia la ciudad de La Paz, procedente del lado de Perú".

La operación se realizó esta jornada en un puesto de control en una carretera que va hacia la localidad turística de Copacabana, situada a orillas del lago Titicaca que comparten Bolivia y Perú.

Los agentes antidrogas encontraron un total de "42 kilos con 150 gramos de clorhidrato de cocaína ocultos en compartimientos adicionales en la carrocería del motorizado", precisó Cabrera.

Dos personas que se encontraban en la camioneta fueron aprehendidas y "puestas a disposición del Ministerio Público", mientras que el vehículo también fue decomisado, agregó.

La camioneta y los paquetes de droga incautados fueron presentados a los medios en una conferencia de prensa en la que también participó el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano.

Cabrera también informó sobre otro operativo en el que agentes de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) de la Felcn destruyeron un laboratorio de cristalización de clorhidrato de cocaína hallado en la localidad de Villa Tunari, en la región central del país.

Los agentes decomisaron en el lugar "480 kilos de cocaína en estado líquido y grandes cantidades de insumos químicos y combustibles empleados para la producción ilícita", indicó.

El director de la Felcn señaló que, además, hubo otras dos operaciones realizadas en el recinto aduanero de la localidad de Tambo Quemado, en la frontera con Chile, donde fueron decomisadas más de 9 toneladas de carbonato de sodio que eran transportadas "sin la documentación correspondiente".

Los dos camiones que transportaban esta sustancia fueron incautados y uno de los conductores fue aprehendido, mientras que el otro huyó al ver a los agentes antinarcóticos en el lugar, según el jefe policial.

"Estas acciones permiten evitar tanto la producción como el transporte de droga, afectando de manera directa a la capacidad operativa de las organizaciones criminales", agregó Cabrera.