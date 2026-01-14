La mexicana Fernanda Tovar debutará en la Berlinale con 'Chicas Tristes'

La película, que se exhibirá concretamente en la programación de Generación 14plus, relata la amistad entre la Maestra y Paula, que son las mejores nadadoras de su equipo, pero un incidente en una fiesta las obliga a decidir entre callar o hablar, poniendo a prueba su hasta entonces inseparable lazo.

En el mismo apartado celebrará su estreno mundial la película peruana 'Allá en el cielo', de Roddy Dextre, que narra la infancia en las afueras de Lima del niño de once años Chito, que cuida palomas mensajeras que su hermano utiliza para negocios de droga.

Asimismo, se estrenará en la Berlinale el corto mexicano de Edgar Adrián 'Cuando llegue a casa', centrado en Paco, un adolescente de Guadalajara, que explora su identidad a través de su amistad con Andrea y su afecto por Mario.

Acompaña en Generación 14plus a estos filmes la colombiana 'Jülapüin Yonna', de Luzbeidy Moonterrosa Atencio, que capta con la cámara cómo en la región desértica de La Alta Guajira, Weinshi, una joven wayuu de 15 años cuyo nombre significa "tiempo", escucha en sueños el llamado de sus antepasados.

Otro estreno mundial en la misma categoría será la dominicana 'No salgas', de Victoria Linares Villegas, que cuenta cómo Liz oculta su verdadero yo tras la muerte de su mejor amiga hasta que un viaje de fin de semana despierta un deseo prohibido.

'Quatro Meninas', una coproducción brasileño-holandesa y opera prima de Karen Suzane, se centra en cuatro chicas esclavizadas que sueñan con la libertad y se exhibirá en Berlín en su estreno internacional.

A su vez, el estreno europeo del debut chileno de Diego "Mapache" Fuentes 'Matapanki' gira en torno a Ricardo, un punk duro por fuera y tierno por dentro que experimenta por una mezcla llamada Matapanki superpoderes y se lanza a cambiar el mundo y acaba desencadenando un conflicto internacional.

En el apartado de Generación Kplus, celebrará su estreno mundial la brasileña 'A Fabulosa Máquina do Tempo' ('La fabulosa máquina del tiempo'), de Eliza Capai, un documental, en el que se cuenta la historia de unas niñas en su paso a la adolescencia en el interior de Brasil.

En la misma programación tendrá su estreno internacional la película brasileña de animación 'Papaya', de Priscilla Kellen, que sigue a una diminuta semilla de la selva amazónica.