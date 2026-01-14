La mística femenina de 'La Virgen de la tosquera' aterriza en los cines de México

La cinta, dirigida por la argentina Laura Casabé, llegará a los cines mexicanos este 22 de enero y conecta con esta "tendencia cultural", explica Echevarría, de abordar lo más humano -como "la menstruación, el deseo femenino o la rabia adolescente"- desde el "género del terror", pero también a través de figuras místicas que toman forma de mujer, como esta virgen habitante de las aguas de una tosquera.

Al tratarse de una adaptación de los cuentos de 'Los peligros de fumar en la cama' (2009), de Enriquez, el largometraje aborda el realismo social de la Argentina de 2001, atravesada por una crisis política y económica que provocó carencias en servicios básicos como la luz y el agua.

Por ello, este filme "fusiona muy bien la complejidad de la realidad con la magia y el terror", asegura Echevarría, quien da vida a Silvia, una joven adulta que despierta los celos del grupo adolescente conformado por la protagonista Natalia (Dolores Oliverio), Josefina (Isabel Bracamonte) y Mariela (Candela Flores), al enamorar a su amor platónico, Diego (Agustín Sosa).

"Sí creo que la película es un balazo y sales distinto después de verla, aunque depende del grado de profundidad que te dejes penetrar", admite Hernández sobre esta cinta argentina, coproducida por México y España, que además tuvo su estreno en la competencia internacional del Festival de Sundance 2025.

Los productores Diego Martínez Ulanosky y Livi Herrera señalan que detrás de este estreno hubo "grandes retos", ya que se filmó en enero de 2024, apenas un mes después de que el libertario Javier Milei asumiera la presidencia, el 10 de diciembre de 2023.

Ambos detallan que la coproducción con México y España fue clave para que el proyecto argentino saliera adelante, pues, durante el rodaje, comenzaba el desmantelamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) de Argentina debido a un "corte de fondos".

"Fue la primera película argentina que se filmó con Milei en el poder, lo que representó un gran reto para México y España, que pusieron todo para que la producción se realizara de la mejor manera posible", sentenció Herrera.

En cuanto a sus expectativas sobre el estreno en México, comentaron que la autora de 'Nuestra parte de noche (2019)' es una celebridad literaria leída por figuras como Rosalía y Dua Lipa, lo que ya supone un impulso; sin embargo, confiesan que el mayor desafío es "vencer la apatía del público" y lograr que asista al cine a ver una película latinoamericana.

"La exhibición de cine en salas está en crisis", concluye Martínez Ulanosky, tras señalar que esta problemática se agrava para las producciones independientes frente a plataformas de 'streaming'.

La fusión de los universos terroríficos y realistas de Enriquez, especialmente 'La Virgen de la Tosquera' y el 'El carrito', así como el trabajo de un equipo regional comprometido con el cine latinoamericano ha logrado el reconocimiento de esta cinta con el Premio a Mejor Fotografía, otorgado al mexicano Diego Tenorio en el Festival de Cine de Sitges, así como el Gran Premio en el BAFICI, entre otros.