La OIT estima que la tasa global de desempleo se mantendrá en el 4,9 % en 2026

En su informe sobre tendencias sociales y de empleo para 2026, publicado este miércoles, la OIT también prevé que la tasa de desempleo baje al 4,8 % en 2027 (186,9 millones de personas).

En Europa, la tasa de desempleo se mantendría en el 5,5 % tanto en 2026 como en 2027, el mismo porcentaje que en los dos años anteriores, lo que en cifras absolutas significaría 24,9 millones de desempleados en este ejercicio y 24,7 millones en el próximo.

Para toda América, la OIT sitúa la tasa de paro en el 5 % en 2026 y 2027, una décima menos que el pasado año, o 26,7 millones de personas para este año y 26,4 millones en el próximo.

El informe también muestra que la tasa de desempleo juvenil se mantendrá a niveles altos a nivel global, del 12,3 % para 2026 y 2027, sólo una décima menos que en 2025.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La OIT advierte en su estudio que el porcentaje de personas con empleo informal aumentó en la última década y estima que 2.100 millones de personas se encuentran en esta situación, por lo que más de la mitad de los trabajadores tiene un acceso limitado a la seguridad social y a sus derechos laborales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esto afecta especialmente a regiones como Latinoamérica y el Caribe, donde entre 2024 y 2025 bajó el desempleo y se crearon 4,4 millones de nuevos puestos, pero 2 millones fueron informales.

Los países de la zona donde hay mayor presencia de empleos informales son Ecuador, México, Paraguay y Perú, señaló la OIT.

Por otro lado, la organización con sede en Ginebra ha detectado en los países del Caribe una falta de profesionales de la sanidad y la educación, que se marchan atraídos por los salarios de países más desarrollados.

Problemas similares se dan en la Unión Europea, donde el 98 % de las ocupaciones analizadas acusan falta de personal en al menos un país.

En esta región, las mayores demandas se observan en el personal de enfermería, y también en soldadores, cocineros y electricistas, siempre según la OIT.

Por otro lado, la organización advierte que desde 2015 se ha ralentizado a nivel mundial el descenso de trabajadores en pobreza extrema, que actualmente representan el 7,9 %, es decir, 284 millones de trabajadores que ganan menos de 3 dólares (2,60 euros) al día.

En el informe, la OIT alertó de la amenaza que en el mercado laboral plantea la inteligencia artificial, especialmente para los jóvenes con títulos universitarios en búsqueda de su primer empleo "porque tienden a trabajar en ocupaciones más vulnerables" a esta nueva tecnología.

Además, la OIT señaló que, aunque los jóvenes con educación superior sufren tasas de desempleo menores a la media general en su edad, no ocurre así en los países de bajos y medios ingresos, donde a menudo enfrentan mayores tasas de paro que sus compañeros menos formados, más dispuestos a aceptar trabajos informales.