La OPEP+ prevé una ligera desaceleración de la demanda petrolera en 2027

Se trata de la primera previsión para el año 2027 que publica la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en su informe mensual sobre la evolución del mercado internacional del 'oro negro' a corto y mediano plazo.

Con respecto a 2026, el documento mantiene sin cambios sus pronósticos anteriores, tanto de la demanda petrolera, que cifra en 106,52 mbd, como de la oferta rival -el bombeo de todos los países productores no integrantes de la alianza OPEP+ (OPEP y aliados)-, estimada en 54,78 mbd.

La organización con sede en Viena reitera su visión cautelosamente optimista para este año, basada en un crecimiento de la economía mundial del 3,1 % interanual.

También su nueva previsión de cara al próximo año, con un crecimiento aún mejor, del 3,2 %, está "respaldada por la continua y sólida actividad económica en los países no pertenecientes a OCDE ( Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)", explica.

Con respecto a la oferta petrolera, el informe señala que Brasil, Canadá, Estados Unidos, Qatar y Argentina serán los que más contribuirán al incremento de bombeo fuera de la OPEP+, que será de 0,6 mbd tanto este como el próximo año, hasta totalizar 54,78 mbd.

Con ello, la demanda de barriles provenientes de los 22 'petroestados' integrantes de la alianza se situará en una media de 43 mbd este año, y subirá hasta 43,6 mbd en 2027, añade el informe.

En diciembre, el grupo bombeó 42,83 millones de barriles diarios (mbd) de crudo, 238.000 bd menos que en noviembre, debido principalmente a una bajada en la producción de Kazajistán, que prácticamente compensó los aumentos de otros socios y aliados.

Se trata de los ocho países que en abril pasado comenzaron a revertir paulatinamente, mes a mes, los recortes de producción voluntarios aplicados desde 2023 para apuntalar los precios del 'oro negro'.

Hasta diciembre incluido, acordaron incrementos mensuales por un total de 2,9 mbd, equivalentes a cerca del 2,8 % de la producción mundial.

La alianza dio así un giro estratégico que implicó aceptar precios más bajos para recuperar cuota de mercado perdida por los recortes.

Pero para frenar o al menos no profundizar el marcado descenso de los precios, la OPEP+ decidió suspender los aumentos y mantener estable la producción durante enero, febrero y marzo de este año.

Tanto el crudo Brent como el del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerraron 2025 con sus mayores pérdidas porcentuales desde 2020, en torno al 20 %, aunque en lo que va del año han recuperado parte del terreno perdido, gracias a los conflictos geopolíticos que atizan temores a cortes de suministro.

Después de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela el 3 de enero y la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro, la atención se centra ahora en la violenta situación que vive Irán, sacudido por protestas antigubernamentales.

Tanto Venezuela como Irán son miembros fundadores de la OPEP y ambos están exentos de los compromisos de sus socios para limitar su oferta, debido a las sanciones y crisis que lastran sus industrias petroleras.

La incertidumbre sobre la seguridad de los suministros de Irán han impulsado a los 'petroprecios' hasta niveles que no se veían desde noviembre, con subidas de hasta el 3 % en la jornada de ayer.

El Brent y el petróleo intermedio de Texas (WTI) continuaban hoy al alza, vendiéndose a más de 66 y 61 dólares/barril respectivamente.

Fundada en 1960 en Bagdad por Arabia Saudí, Venezuela, Irán, Irak, y Kuwait, la OPEP está hoy integrada por doce países.

En 2016, el grupo acordó cooperar con otros diez países, entre ellos, Rusia, México, Kazajistán, Azerbaiyán, creando la alianza OPEP+.