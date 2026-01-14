La OPEP+ redujo en un 0,5 % su oferta petrolera en diciembre, hasta 42,83 mbd

Así se desprende del informe mensual publicado este miércoles por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), con sede en Viena.

Según las cifras calculadas en base a estimaciones de institutos independientes, Kazajistán fue el país que, de lejos, más rebajó su producción, al extraer 1,5 mbd, 237.000 bd menos que en el mes anterior.

Le siguen Rusia, con un bombeo de 9,3 mbd (-73.000 bd), y Venezuela, con 896.000 bd (-60.000 bd).

Estas reducciones fueron compensadas por los aumentos de otros miembros de la alianza, que abrieron los grifos en línea con el último incremento pactado, que entró en vigor el 1 de diciembre.

Entre ellos destacan, sobre todo, Arabia Saudí, con 10,07 mbd (+27.000 bd), e Irak (4,12 mbd; +55.000 bd).

Estos dos países se encuentran entre los ocho que en abril pasado comenzaron a revertir paulatinamente, mes a mes, los recortes de producción voluntarios aplicados desde 2023 para apuntalar los precios del 'oro negro'.

Hasta diciembre inclusive, acordaron incrementos mensuales por un total de 2,9 mbd, equivalentes a cerca del 2,8 % de la producción mundial.

La alianza dio así un giro estratégico que implicó aceptar precios más bajos para recuperar cuota de mercado perdida por los recortes.

Pero ante el marcado descenso de los precios —tanto el crudo Brent como el petróleo intermedio de Texas (WTI) cerraron 2025 con sus mayores pérdidas porcentuales desde 2020, en torno al 20 %—, la OPEP+ decidió suspender los aumentos y mantener estable la producción durante enero, febrero y marzo de este año.