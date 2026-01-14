La Rada ucraniana nombra al ex primer ministro Shmigal nuevo titular de Energía

Según informa la agencia de noticias pública ucraniana, la designación de Shmigal como nuevo ministro de Energía ha sido apoyada por una mayoría absoluta de 248 diputados ucranianos.

Shmigal -que es sustituido al frente de Defensa por el hasta ahora ministro de Transformación Digital Mijailo Fedórov- asume así una cartera de Energía que había quedado vacante en noviembre por la dimisión de Svitlana Grinchuk.

Grinchuk dejó su cargo por indicación del presidente después de que las agencias anticorrupción ucranianas expusieran una supuesta trama corrupta en torno a la empresa nacional de energía atómica dependiente del Ministerio de Energía- que estaría liderada por un antiguo socio empresarial de Zelenski.

El predecesor de Grinchuk como ministro de Energía, Germán Galushchenko, está imputado en el caso por su presunta participación en la trama.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Galushchenko dimitió junto a Grinchuk en noviembre como ministro de Justicia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Shmigal se pone al mando de Energía en medio de una agresiva campaña de ataques aéreos rusos contra los sectores eléctrico y gasístico de Ucrania que ha dejado a millones de personas sin luz y calefacción en los últimos días en plena ola de frío.