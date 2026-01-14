La UE enviará observadores a las elecciones de febrero en Bangladés

La Misión de Observación Electoral de la UE (MOE UE), dirigida por el eurodiputado letón Ivars Ijabs, estará formada por unos 200 observadores internacionales y se encargará de vigilar el proceso electoral para detectar posibles casos de intimidación, violencia o desinformación.

Desde el 17 de enero, la UE extenderá su presencia por todo Bangladés con 56 observadores que seguirán durante semanas la campaña electoral en los 64 distritos, mientras que otros 90 se sumarán justo antes de los comicios para vigilar la votación, el recuento y la publicación de resultados.

El Ejecutivo interino de Bangladés aseguró este miércoles que facilitará el trabajo de los observadores europeos y garantizará su acceso a todo el proceso electoral.

"Estas elecciones históricas serán cruciales para fortalecer las instituciones democráticas a través de las urnas. Por lo tanto, será fundamental que los comicios se celebren de forma pacífica, creíble y transparente", dijo el Observador Jefe Ijabs en una rueda de prensa en Daca el pasado domingo.

El europeo señaló que la UE se limitará a observar y analizar el proceso sin injerencias ni certificar resultados, pero que será clave evaluar el grado de participación política y cívica, especialmente de mujeres, jóvenes y otros grupos vulnerables.

La UE ya ha desplegado misiones similares para observar elecciones en diversos países de África, Asia y América Latina, como en Kosovo, Ecuador o Nigeria.

La observación tendrá lugar en un país aún marcado por el levantamiento popular de agosto de 2024, que forzó la salida del poder de la ex primera ministra Sheikh Hasina tras quince años de gobierno y dio paso al actual Ejecutivo de transición, encabezado por el nobel de la Paz Muhammad Yunus.

Según las Naciones Unidas, la represión de aquellas protestas causó más de 1.400 muertos, lo que ha incrementado los temores a nuevos episodios de violencia durante el proceso electoral.