Lavrov apoya la política de Delcy Rodríguez de defensa de la soberanía venezolana

"Observamos con gran interés, preocupación y simpatía cómo las autoridades venezolanas defienden sus derechos y su independencia, al tiempo que demuestran flexibilidad y expresan su voluntad de dialogar con Estados Unidos", dijo Lavrov en una rueda de prensa conjunta con su homóloga de Namibia, Selma Ashipala-Musavyi.

Agregó que no puede predecir lo que sucederá a continuación, pero en "esta etapa vemos que las autoridades venezolanas están defendiendo sus prioridades nacionales".

A la vez, volvió a repetir que Rusia considera "ilegal" la operación de Washington en Venezuela, algo que, según Lavrov, comparte la mayoría de los países del Sur Global.

"Estamos unidos (con Venezuela) por una larga historia de buenas relaciones", aseguró y confió en que las partes continuarán desarrollando sus lazos.

El presidente ruso, Vladímir Putin, no ha comentado aún la detención de Maduro en Caracas el pasado 3 de enero y su traslado forzoso a Estados Unidos.

Sin embargo, otras autoridades rusas sí condenaron la captura del líder bolivariano y exigieron su restitución.