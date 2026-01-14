Mundo
Lufthansa rodeará el espacio aéreo iraní e iraquí y realizará solo vuelos diurnos a región

Berlín, 14 efe (EFE).- El grupo alemán Lufhansa anunció este miércoles que a partir de ahora todos los aviones de sus aerolíneas rodearán el espacio aéreo de Irán y de Irak y que los vuelos a Tel Aviv y Amán a partir de este jueves se realizarán sin que el personal pernocte en la región, por motivos de seguridad.

"Debido a la situación actual en Oriente Medio el grupo Lufhansa ha decidido tras una cuidadosa valoración que los vuelos hacia y desde Tel Aviv, así como hacia y desde Amán, a partir del jueves 15 de enero hasta el lunes 19 de enero, se realicen como vuelos diurnos", dijo una portavoz a EFE.

Esto implica que el personal regresará inmediatamente a su base sin pernoctar en la zona y que ocasionalmente también se pueden producir cancelaciones de vuelos.

Además "hasta nuevo aviso todas las aerolíneas del grupo Lufhansa rodearán el espacio aéreo de Irán e Irak", agregó.

La representante señaló que el grupo Lufhansa observa la situación de cerca y seguirá valorándola en los próximos días.

Los pasajeros afectados serán contactados y podrán cambiar sus fechas de vuelo. "La seguridad de nuestros pasajeros y de nuestra tripulación siempre tiene la máxima prioridad", recalcó la compañía.