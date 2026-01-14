Más de 70.000 rusos se quedan sin electricidad en la región de Briansk por ataque de Kiev

"La central térmica de Klintsóvskaya y la subestación de Naitopovichskaya resultaron dañadas como consecuencia de un ataque con misiles. Más de 70.000 personas en dos municipios sufrieron cortes de electricidad", escribió el Telegram el gobernador de Briansk, Alexandr Bogomaz.

Agregó que se están tomando todas las medidas necesarias para subsanar la situación.

El gobernador de la vecina Bélgorod, Viacheslav Gladkov, sugirió la víspera la necesidad de trasladar a los habitantes de esa región fronteriza rusa a otros territorios si no se estabiliza la situación con los cortes masivos de electricidad, causados por continuos ataques ucranianos.

El gobernador, quien la semana pasada estimó en más de 550.000 a las personas que se quedaron sin suministro eléctrico y calefacción en seis municipios de la región, aseguró que la situación sigue siendo "muy grave".

Las autoridades locales culpan de la situación de emergencia a los ataques realizados por el enemigo contra la infraestructura civil de Bélgorod, donde los termómetros marcan esta semana unos 10 grados bajo cero durante el día y casi el doble por la noche.