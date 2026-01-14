Mediadores celebran formación de comité para gestionar Gaza y piden seguir con plan de paz

"Este paso se considera un avance importante que contribuirá a fortalecer los esfuerzos para consolidar la estabilidad y mejorar la situación humanitaria en la Franja de Gaza", dijeron los mediadores en un comunicado conjunto emitido tras días de conversaciones en El Cairo con las diferentes facciones palestinas.

La nota no aportó detalles sobre los integrantes de dicho comité, aunque sí confirmó que será presidido por Ali Shaaz, un exviceministro de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) que según fuentes de seguridad egipcias consultadas por EFE también será el responsable de Energía y Transporte en el enclave.

"Los mediadores expresan su esperanza de que la formación del comité allane el camino para la implementación de la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, según el plan anunciado por Su Excelencia el presidente Donald Trump, contribuyendo así a consolidar la tregua y a prevenir una nueva escalada", añadió la nota.

Por otra parte, subrayaron la necesidad de que "todas las partes se comprometan plenamente" con la implementación del acuerdo para lograr una paz duradera y crear las condiciones adecuadas para la reconstrucción de la Franja de Gaza.

El anuncio de la formación del comité se produjo en el mismo día en el que Estados Unidos -que también ejerce como mediador en la guerra- anunció el inicio de la segunda fase del acuerdo, que también prevé la desmilitarización del enclave palestino y el establecimiento de este comité tecnócrata sin presencia de Hamás.

La primera fase del plan, iniciada en octubre, incluía la implementación de un alto el fuego, la liberación de todos los rehenes en manos de Hamás y la entrada de ayuda humanitaria en la Franja, unas entregas que no se han producido en las cantidades necesarias para hacer frente a la severa situación que atraviesa la población.

Además, los ataques israelíes no se han detenido y han causado la muerte de centenares de palestinos, mientras que Hamás aún no ha ubicado y entregado los restos del último secuestrado fallecido.