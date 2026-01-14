México lanza campaña para impulsar consumo nacional rumbo al Mundial de Fútbol 2026

En un comunicado, la SE precisó que el concepto rector de la campaña se inspira en el juego de pelota prehispánico como símbolo de identidad nacional, proyectado hacia un presente de orgullo y un futuro con certeza. La iniciativa cuenta además con el respaldo y la participación de la Federación Mexicana de Fútbol (Femexfut).

Durante un encuentro con representantes de más de 50 empresas, el titular de la SE, Marcelo Ebrard, destacó el trabajo conjunto entre el Gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum, el CCE y el sector empresarial para impulsar la inversión, el empleo y el desarrollo económico.

“Estamos unidos gobierno y sector privado para promover e impulsar a los trabajadores y empresas mexicanas; ‘Hecho en México’ demuestra lo que podemos y sabemos hacer los mexicanos”, afirmó Ebrard.

Por su parte, el presidente del CCE, José Medina Mora, señaló que en el contexto actual hablar de crecimiento con certeza implica confianza en lo que se produce en el país.

“Esta campaña pone en el centro la calidad de lo Hecho en México como base del desarrollo económico”, sostuvo, al subrayar que se trata de “una invitación directa a elevar estándares, a competir con orgullo y a demostrar que Lo Hecho en México no solo cumple, sino que compite y destaca”.

En tanto, el presidente de la Femexfut, Mikel Arreola, destacó la relevancia de la iniciativa al vincularla con el impacto social del fútbol.

“La industria del fútbol está muy agradecida con la Secretaría de Economía y el secretario Ebrard de ser parte de la campaña en un contexto donde la población mexicana es la segunda afición al fútbol más grande del mundo”, afirmó.

La campaña será financiada con recursos privados aportados por las marcas participantes, cuyos nombres se darán a conocer posteriormente, y la administración de los fondos estará a cargo del sector privado.

No obstante, la SE anunció que contribuirá con la autorización del uso del sello ‘Hecho en México’ y con labores de promoción de la campaña y sus objetivos.