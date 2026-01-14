Milei recibe a hermanos argentinos que pasaron dos años cautivos en Gaza

"El presidente Javier Milei, junto al canciller Pablo Quirno, recibió en Casa Rosada a los hermanos argentinos David y Ariel Cunio, secuestrados por Hamas el 7 de octubre de 2023 en el kibutz Nir Oz y liberados en octubre del 2025 gracias a las gestiones de paz del presidente Donald Trump", expresó el Gobierno argentino en un comunicado.

Los hermanos Cunio fueron parte del contingente de 20 secuestrados que recuperaron la libertad el 13 de octubre de 2025 tras el acuerdo entre Israel y Hamás para cesar las hostilidades en Gaza a partir de un intercambio de prisioneros.

El mismo día fue liberado otro rehén de nacionalidad argentina, Eitan Horn.

David Cunio había sido secuestrado junto a sus hijas mellizas de 3 años, Yuli y Emma, y su esposa Sharon Aloni Cunio, que habían sido liberadas en un intercambio previo.

Ariel Cunio fue tomado como rehén junto a su pareja Arbel Yehud, liberada en febrero de 2025.

Un total de 21 personas de nacionalidad argentina fueron secuestradas por Hamás el 7 de octubre de 2023.

En octubre pasado, con la noticia de la liberación de los Cunio y Horn, Milei agradeció a su par estadounidense, Donald Trump, por "su extraordinario liderazgo y su coraje para poner fin a la guerra" en Gaza, por su rol en las negociaciones.

"Mi más profunda admiración y gratitud al presidente Donald Trump por su extraordinario liderazgo y su coraje para poner fin a la guerra, logrando además la liberación de todos los rehenes, entre ellos tres argentinos -Eitan Horn, Ariel y David Cunio-", publicó el 13 de octubre pasado Milei en su cuenta de la red social X.

El mandatario argentino exigió insistentemente la liberación de los rehenes argentinos desde que fueron secuestrados, y apoyó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a lo largo del conflicto armado en Gaza.

Milei considera a Israel y Estados Unidos como sus principales aliados en materia de política exterior, y desde su llegada a la Presidencia en diciembre de 2023 ha viajado en dos ocasiones a Jerusalén, la última de ellas a mediados de 2025, cuando pronunció un discurso ante la Knéset (parlamento israelí) y reiteró su promesa de trasladar la Embajada Argentina en Israel a la Ciudad Santa en 2026.