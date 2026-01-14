Ministra emiratí visita Paraguay en busca de mercados e inversiones en Suramérica

"Es un país muy próspero y floreciente, con numerosos sectores de crecimiento muy sólidos, ya sea en infraestructura, el sector forestal, alimentación o tecnología. Paraguay ha hecho mucho que lo convierte en un destino muy interesante y emocionante para las empresas emiratíes", dijo la ministra a periodistas durante una rueda de prensa.

En concreto, Al Hashimy se reunió con representantes de empresas privadas de los sectores forestal, energía, tecnología, servicios financieros, construcción e infraestructura, entre otros, "vinculados a la dinámica global del comercio y la inversión", dijo la Presidencia paraguaya en un comunicado de prensa.

La funcionaria también destacó el "sólido" marco regulatorio entre los países, un extremo que, señaló, asegura que el sector privado "cuente con un ecosistema seguro, emocionante y próspero para crecer" económicamente.

Asimismo, apuntó que en las próximas semanas ambas naciones anunciaran una serie de proyectos que "impactarán positivamente al pueblo paraguayo", aunque no ofreció detalles.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El 11 de septiembre pasado, Peña dialogó con el director general de la empresa estatal emiratí Abu Dhabi Airports, Ahmed Al Shamsi, sobre la posible inversión de Abu Dabi en un proyecto aeroportuario en el país suramericano y aseguró que busca convertir a Asunción en un "hub aéreo" que conecte Suramérica con Oriente Medio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El gobernante paraguayo fue recibido en mayo pasado por su homólogo emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, con quien dijo coincidió en la necesidad de "fortalecer" las relaciones diplomáticas y comerciales entre las dos naciones.