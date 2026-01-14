Ministra pide romper con machismo y "estereotipos culturales" por feminicidios en Paraguay

"Necesitamos romper estos estereotipos culturales y lo que tiene que ver con el machismo, tenemos que trabajar mucho ahí", dijo Pomata durante una entrevista con la radio Monumental 1080 AM.

En este sentido, la funcionaria instó a los paraguayos a trabajar en la construcción de "nuevas masculinidades", así como "nuevos valores en todo tipo de personas", al apuntar que en ocasiones las mujeres contribuyen a la consolidación de la cultura machista.

"Debemos hacernos responsables de no dar continuidad a modelos violentos", añadió.

Pomata también señaló que su despacho adelanta para este 2026 una campaña de prevención con varias aristas, entre ellas la sensibilización ante las conductas machistas a través de mensajes institucionales en los medios de comunicación y charlas educativas a jóvenes de las escuelas públicas y privadas de Paraguay.

Respecto a las charlas, la ministra indicó que en 2025 se dictaron a más de 11.000 jóvenes en todo el territorio, con resultados positivos a simple vista.

"Es alentador ver cómo abren los ojos y se dan cuenta del machismo en un piropo, en un chiste", dijo.

El martes, tres mujeres fueron asesinadas -entre ellas una niña de 12 años hija de una de las víctimas-, a manos de parejas y exparejas, informaron fuentes de la Policía y la Fiscalía, lo que elevó a 6 el total en lo que va de año.

Según datos de la Fiscalía, 37 mujeres fueron asesinadas en Paraguay en 2025, en su mayoría por parejas y exparejas, en hechos que dejaron 69 huérfanos.

En 2025, el Ministerio Público registró 38.379 denuncias de violencia intrafamiliar.