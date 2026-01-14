Ministro de Defensa de Colombia niega espionaje denunciado por el encargado de Justicia

"No ha existido jamás una orden desde el Ministerio de Defensa ni desde ninguna fuerza para hacer un seguimiento como el que se ha mencionado, y el ministro de Justicia encargado ha sido víctima de una información falsa", dijo Sánchez Suárez durante una rueda de prensa en Washington, donde se encuentra de viaje oficial.

Idárraga denunció ayer que ha sido espiado ilegalmente con Pegasus, un software de origen israelí, en una operación que, según afirmó, utilizó recursos de contrainteligencia del Estado para perseguir las investigaciones que lleva a cabo sobre presunta corrupción en las Fuerzas Militares.

El funcionario, que también se desempeña como secretario de Transparencia de la Presidencia, explicó en una declaración que la denuncia del supuesto espionaje estaba "sustentada en un informe forense" con el que documentó más de 8.742 infiltraciones a su teléfono entre agosto y noviembre de 2025.

Idárraga confirmó que ya presentó una denuncia "contra persona indeterminada" ante la Fiscalía General y que el caso también fue puesto en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además de solicitar a la Contraloría que verifique el uso de los gastos reservados del sector de defensa.

En respuesta, el ministro de Defensa enfatizó que Colombia no utiliza ese tipo de herramientas y que, de llegar a emplearse cualquier mecanismo de inteligencia, este debe contar con orden judicial y cumplir todos los procedimientos legales, pues de lo contrario constituiría una violación a la ley.

"Hablando del software Pegasus, estuvo en Colombia en 2021 y 2022, y desde esa fecha se dejó de utilizar y no está siendo usado por la fuerza pública", agregó el titular de la cartera de Defensa.

Sánchez Suárez se encuentra en una visita oficial a Estados Unidos para reforzar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, como preámbulo al encuentro que tendrán la primera semana de febrero los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca.