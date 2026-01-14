Ministro venezolano dice que Fuerza Armada tiene su honor "intacto" pese a ataques de EEUU

En redes sociales, el titular de Defensa, en el cargo desde 2014, dijo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) tiene también "su dignidad intacta", así como su "determinación, su equilibrio emocional y su lealtad".

Señaló que la madrugada del 3 de enero vio con sus "propios ojos la determinación, la entrega, el coraje y la lealtad de los hombres y mujeres" militares.

"Venezuela tiene que continuar su camino y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con toda su moral, con toda su dignidad, tiene que dar los pasos necesarios para garantizar el orden, la paz social, la estabilidad política, institucional y constitucional de la patria", expresó en un vídeo que publicó en redes sociales.

El lunes, Padrino López llamó a la "unidad y a la serenidad" dentro de la Fuerza Armada y dijo que "en nada ayuda a la paz hoy la intriga" ni "el sectarismo".

Además, señaló que la FANB se compromete a apoyar y acatar el llamado de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a la unidad, "en estos difíciles y estelares momentos que vive" el país.

El pasado 3 de enero, fuerzas militares estadounidenses atacaron Caracas y tres regiones cercanas a la capital y capturaron a Maduro y Flores, quienes fueron llevados hasta Nueva York, donde enfrentarán un juicio por cargos relacionados con narcoterrorismo.

Rodríguez, quien se desempañaba como vicepresidenta ejecutiva, asumió, el pasado 5 de enero, la Presidencia encargada tras una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Desde entonces, el Gobierno venezolano ha anunciado negociaciones en materia diplomática y petrolera con Estados Unidos.