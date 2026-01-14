Muere un civil ruso tras un ataque de drones ucranianos contra Rostov del Don

"Los rescatistas hallaron los restos de un hombre muerto durante las labores de limpieza de escombros tras el incendio provocado por el ataque de un dron en un apartamento. Se establece su identidad", escribió en Telegram.

A lo largo de la noche las autoridades de Rostov del Don informaron de daños provocados por los drones ucranianos en varios edificios de vivienda y una empresa industrial.

"En estos momentos se repele un ataque aéreo sobre la zona occidental de la ciudad. Recibimos informaciones sobre varios edificios dañados. Además, a consecuencia de la caída de los fragmentos (de drones derribados) se produjo un incendio en una empresa industrial", indicó en Telegram el alcalde de la ciudad, Alexandr Skriabin.

Esta información fue corroborada por Slusar, según el cual cuatro personas resultaron heridas, incluyendo a un menor de edad de cuatro años.

"Los cuatro fueron trasladados al Hospital de Emergencias de Rostov, donde reciben atención médica. Los doctores valoran la gravedad de los heridos", indicó.

Según Slusar, a lo largo de la noche "fue repelido el ataque aéreo enemigo en 10 ciudades y distritos de la región de Rostov.

Los drones ucranianos también intentaron esta noche atacar una zona industrial en la región de Stávropol, señaló por su parte el gobernador local, Vladímir Vladímirov.

"El enemigo intenta atacar con drones la zona industrial de Nevinnomisk. Las defensas antiaéreas están activadas. En los lugares de caída de fragmentos operan los servicios de inteligencia", dijo, al llamar a la población a la precaución.

A su vez, en la región fronteriza de Bélgorod, las defensas antiaéreas rusas destruyeron sobre territorio ucraniano varios drones de asalto que tenían como objetivo infraestructura crítica y militar en la retaguardia rusa, indicó el Ministerio de Defensa de Rusia.

En total, entre las 23:00 hora local (20:00 GMT) y las 07:00 (04:00 GMT) las defensas antiaéreas rusas "interceptaron y destruyeron 48 drones de ala fija", señaló el mando castrense ruso en Telegram.

El mayor número de ataques fue perpetrado contra la región de Rostov (25), seguida de Stávropol (13).

También fueron derribados drones en Briansk (5), la anexionada península de Crimea (3), Bélgorod (1) y Kursk (1).