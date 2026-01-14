Multan a un ciudadano uzbeko por llamar a la Policía para denunciar a Trump

Según el medio, que tuvo acceso al dictamen judicial, el hombre dijo a los agentes que quería demandar a Trump por la captura del líder venezolano, Nicolás Maduro.

Más tarde, el uzbeko reconoció su culpa y aseguró que no se percataba de las consecuencias de sus acciones porque estaba ebrio.

En la Policía explicaron que pese a que la llamada era calificada de falsa, el infractor tenía que ser castigado por realizarla.

Mientras, Elena Urlaeva, jefa de la Alianza de Defensa de Derechos Humanos de Uzbekistán, llamó a Trump a repetir la operación venezolana en su país y capturar a su líder, Shavkat Mirziyóyev, al que acusa de varios delitos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Es un callejón sin salida que solo se puede resolver privándole del poder a Mirziyóyev y enviándolo a los tribunales, sea en Estados Unidos o en otro lugar", dijo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mirziyóyev fue recibido por Trump en la Casa Blanca junto a otros líderes de Asia Central en diciembre pasado.