ONG denuncia supuesta retención por paramilitares de "cientos" de civiles en Darfur

En un comunicado, la organización llamada Coordinación de los Comités de Resistencia de Darfur, una inmensa región del oeste de Sudán compuesta por cinco estados y controlada por las FAR, dijo haber recibido "denuncias de cientos de familias sobre la desaparición de sus hijos".

Esas "quejas" se refieren sobre todo a civiles de los estados de Darfur del Sur, Central y Oriental que "desaparecieron mientras se dirigían a las zonas de extracción de oro en el estado del Norte de Sudán en medio de informes de que fueron detenidos por las FAR y trasladados a lugares desconocidos por temor a que se incorporen al Ejército", añadió la nota.

La ONG asegura también que ha podido "confirmar información de que las FAR toman medidas contra viajeros procedentes de zonas del oeste hacia la ciudad de Al Dabba, en el estado del Norte", que ha recibido decenas de miles de desplazados de Darfur tras la caída de las urbes occidentales en manos de los paramilitares, en particular Al Fasher, tomada en octubre pasado.

El comunicado destaca, asimismo, "información documentada y testimonios de jóvenes de Darfur Oriental que aseguran haber sido detenidos por las FAR mientras viajaban en Kordofán del Norte (vecina de Darfur), y sometidos a juicio acusados de viajar para alistarse en el Ejército".

"Se les impuso una sanción económica y fueron devueltos a Darfur, mientras que el destino de los demás aún se desconoce", aseveró.

"Algunas familias también dijeron haber recibido información de que sus hijos, detenidos en su camino hacia el norte, fueron trasladados a centros de detención de las FAR en Nyala, la capital del estado de Darfur del Sur", agregó.

Residentes en Darfur aclararon que cientos de familias de esa región se vieron obligadas, por las circunstancias económicas debidas a la guerra, a enviar a sus hijos a zonas mineras a pesar de las restricciones y los riesgos.

Las regiones de Darfur, y de la también vasta Kordofán, son escenario desde hace meses de violentos combates del Ejército y los paramilitares por los intentos de cada bando de avanzar militarmente en los estados controlados por el otro.

Las FAR controlan la práctica totalidad de Darfur y la mayor parte del oeste de Kordofán, en el centro-sur del país, desde donde intentan avanzar hacia el este con el fin de abrirse camino hacia la estratégica ciudad de Al Obeid, capital de Kordofán del Norte y, desde allí, hacia Jartum.

Desde que comenzó en abril de 2023, la guerra en Sudán ha provocado la muerte de decenas de miles de personas, y convertido al país en escenario de la peor crisis humanitaria y de desplazamiento interno y externo del planeta, con la huida de más de 13 millones de personas de sus hogares en busca de seguridad y comida.