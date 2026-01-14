ONG venezolana rechaza uso de la "propaganda" en torno a excarcelación de presos políticos

"Las personas presas por motivos políticos no son objetos ni herramientas de propaganda. Son seres humanos, con nombres, historias y familias que sufren a diario. Exigimos respeto al dolor de las víctimas", manifestó la organización en X.

El CLIPP rechazó las declaraciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien aseguró este miércoles que en Venezuela se han excarcelado, hasta la fecha, a 406 personas que la ONG considera como presos políticos.

"Ante las declaraciones emitidas por Delcy Rodríguez (...), en las que se habla de 406 presuntas excarcelaciones, reiteramos que no se trata de anunciar cifras que no resisten ni la sumatoria de los propios datos oficiales publicados desde el 25 de diciembre de 2025", aseguró la ONG en referencia a cifras del Gobierno.

Según el Ministerio para el Servicio Penitenciario, el 25 de diciembre hubo 99 excarcelaciones, 88 en Año Nuevo y 116 el pasado lunes, pero no publicó un listado de los beneficiados.

El CLIPP afirmó que lo que corresponde es "garantizar información pública, veraz y transparente" e insistió en que el Estado debe publicar una "lista completa de las personas privadas de libertad por motivos políticos", así como "la identificación de quienes han sido excarceladas, con fecha, centro de reclusión y condiciones de liberación" y "estatus jurídico actualizado de cada caso".

En este contexto, indicó que "más de mil personas han sido detenidas arbitrariamente, sin debido proceso y sometidas a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes" y, añadió, lo que "corresponde es hacer justicia, liberándolas a todas de forma inmediata, plena e incondicional, y anulando las causas por ser manifiestamente espurias".

Más temprano, la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos en Venezuela, informó que ha verificado la excarcelación de 72 personas desde el jueves pasado, cuando el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de un "número importante" de detenidos, días después del ataque de EE.UU. en suelo venezolano, que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

El martes, la organización Provea -dedicada a la defensa de los derechos humanos- afirmó que "continúan las dilaciones indebidas y los abusos autoritarios", lo que, consideró, impide la concreción de las liberaciones anunciadas.