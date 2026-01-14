Orsi analiza con expertos la situación de la región y la pérdida del multilateralismo

El encuentro contó con la participación de los excancilleres Enrique Iglesias y Sergio Abreu, el expresidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Elbio Rosselli y la actual viceministra de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi.

Durante la reunión se abordaron temas de la agenda global, incluyendo "la pérdida del multilateralismo", el papel de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el impacto del nuevo escenario geopolítico marcado por figuras como el presidente estadounidense, Donald Trump.

Según afirmó a la prensa el presidente del Centro de Formación para la Integración Regional, Alberto Volonté, Orsi buscó generar un documento que permita a Uruguay posicionarse de manera oficial y acordada frente a desafíos críticos en la región como la situación en Venezuela y los cambios en el orden mundial.

También remarcó la importancia de que el mundo siga viendo a Uruguay como un ejemplo de pluralidad. "Somos plurales para el mundo si somos plurales en casa, si no, no tenemos autoridad", dijo.

Según comentó, el texto no pretende ser un fin en sí mismo, sino una herramienta preparada a finales de enero para que Orsi convoque posteriormente a todo el sistema político uruguayo con el objetivo de lograr un acuerdo multipartidista que sostenga la política exterior del país de las disputas domésticas.

"Al Uruguay no lo va a dividir un tema internacional", enfatizó Volonté, subrayando que las diferencias ideológicas deben quedar reservadas para los asuntos internos.

Además, destacó el rol asumido por Orsi durante la jornada, asegurando que su actitud trascendió la de un presidente partidista.

"Ser jefe de Estado, además de ser presidente, es la responsabilidad y la obligación de representar a todos", señaló, valorando la intención del mandatario de buscar "el camino nacional" por encima de las diferencias internas.

Luego del encuentro el presidente invitó a los dirigentes de este organismo a un almuerzo en la residencia oficial de Suárez y Reyes.