Países Bajos multa con 1,1 millones a Fortnite por manipular a menores para gastar dinero

Un tribunal de Róterdam respaldó este miércoles a la Autoridad Neerlandesa para Consumidores y Mercados (ACM) para imponer dos multas a Epic Games, creador del juego, por un total de 1.125.000 euros, además de una orden vinculante para modificar la Tienda de Objetos y reducir la presión sobre los jugadores menores de edad a gastar dinero en Fortnite.

“El tribunal coincidió con la ACM en que la publicidad dentro del juego anima directamente a los niños a realizar compras. Esto se refiere tanto a las palabras utilizadas como al diseño (…) Se creaba una escasez artificial, obligando a los niños a tomar decisiones bajo presión del tiempo sobre una oferta poco clara”, señala la sentencia.

El acceso al modo más popular de Fortnite, Battle Royale, es gratuito, pero Epic consigue ingresos por el juego a través de la venta de artículos digitales, como trajes, envoltorios o gestos, para personalizar a los personajes. Con cientos de millones de jugadores en todo el mundo, estas compras le proporcionan a la compañía ingresos anuales de varios miles de millones de dólares.

Según el tribunal, mensajes y botones con llamadas directas como “consíguelo ahora” o “hazte con ello”, junto con un diseño que destaca la opción de compra y relega las opciones para salir de la tienda, constituyen lo que sería una incitación directa a comprar dirigida a niños bajo la norma neerlandesa, que prohíbe de forma expresa este tipo de prácticas.

La ACM también sostuvo, y el tribunal lo aceptó, que la Tienda de Objetos estaba configurada para renovar ofertas cada 24 horas, con relojes de cuenta atrás y falta de claridad sobre qué artículos desaparecerían y por cuánto tiempo.

Esa combinación, recoge la sentencia, puede distorsionar el comportamiento de los menores al favorecer compras impulsivas.

La Corte rechazó los argumentos de Epic, que se defendió señalando que cuenta con medidas como cancelación de compras, tiques de devolución o ciertos controles parentales, al entender los jueces que esas opciones no evitaban la presión previa a la decisión de compra durante el periodo analizado (diciembre de 2020 a diciembre de 2021).

El tribunal consideró también que existe una base legal para exigir cambios de forma vinculante, y entre las medidas se incluyó eliminar contadores y señales que aumentan la sensación de urgencia, aclarar hasta cuándo estará disponible cada artículo y ampliar el tiempo de compra.

Para jugadores menores de 18 años en Países Bajos, la orden exige que solo se muestren artículos disponibles durante más de 48 horas.