Pakistán se alía con la firma de la familia Trump para explorar pagos con su 'stablecoin'

El memorando de entendimiento (MoU) fue firmado en Islamabad en una ceremonia que contó con la presencia del primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, y el poderoso jefe del Ejército, general Asim Munir, dando una imagen del respaldo institucional del Estado a esta iniciativa financiera privada.

Según un comunicado de la oficina del primer ministro, el acuerdo se rubricó con SC Financial Technologies LLC, una entidad afiliada a World Liberty Financial. El objetivo es "permitir un diálogo estructurado" para integrar la criptomoneda USD1, una divisa digital vinculada al dólar que promueve la empresa de los Trump, en la arquitectura de pagos internacionales de Pakistán.

World Liberty Financial, fundada en 2024, es el principal vehículo de inversión de la familia Trump en el sector cripto. Su misión declarada es mantener la hegemonía del dólar estadounidense a través de las finanzas digitales (stablecoins), ofreciendo alternativas al sistema bancario tradicional.

El acuerdo fue firmado por el ministro de Finanzas paquistaní, Muhammad Aurangzeb, y Zachary Witkoff, director ejecutivo de World Liberty Financial y figura cercana al círculo empresarial de Trump. Witkoff encabezó la delegación estadounidense que se reunió previamente con Sharif y la cúpula militar.

"El rápido crecimiento de los pagos digitales y la innovación financiera son partes esenciales de la economía digital en expansión de Pakistán", declaró Sharif tras la firma, destacando su satisfacción porque el país se integre en las "finanzas digitales globales".

Este movimiento se produce meses después de que Pakistán estableciera un marco legal para el sector. En julio de 2025, el Gobierno aprobó la Ordenanza de Activos Virtuales, creando la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Pakistán (PVARA) para supervisar el ecosistema cripto.

Para Pakistán, un país con crisis cíclicas de balanza de pagos y dificultades para acceder a dólares, la exploración de sistemas alternativos de pagos transfronterizos puede ofrecer una vía para agilizar el comercio y las remesas.