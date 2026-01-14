París acogerá en marzo una conferencia de donantes para fortalecer el Ejército libanés

La esperada fecha fue anunciada por la Presidencia del Líbano tras una reunión en Beirut entre el jefe de Estado libanés, Joseph Aoun, y representantes del denominado 'quinteto' de apoyo al país mediterráneo, conformado por Arabia Saudí, Francia, Estados Unidos, Egipto y Catar.

"Los asistentes abordaron los preparativos para una conferencia de apoyo al Ejército libanés y a las Fuerzas de Seguridad Interna, que está previsto que se celebre en París el 5 de marzo y que sea inaugurada por el presidente francés, Emmanuel Macron", dijo el órgano presidencial en un comunicado.

Por parte de Francia y Arabia Saudí, acudieron al encuentro sus respectivos enviados especiales para el Líbano, Jean-Yves Le Drian y Yazid bin Farhan, mientras que por parte de Catar viajó para la ocasión el alto cargo del Ministerio de Exteriores Mohammed bin Abdulaziz al Thani.

"Los asistentes acordaron desarrollar los contactos necesarios para garantizar una participación más amplia posible en la conferencia", agrega la nota.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desde la grave crisis económica iniciada en el Líbano a finales de 2019, el debilitado Ejército libanés sobrevivió gracias a donativos de países como Estados Unidos y Catar, por lo que precisa más recursos para poder asumir las responsabilidades que le infiere el acuerdo de alto el fuego con Israel.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En base al mismo, varios miles de soldados libaneses se desplegaron en la región sur el país para sustituir la presencia armada de Hizbulá, como parte del objetivo de extender la soberanía del Estado a todo el territorio nacional.

En este contexto, el pasado septiembre el Gobierno respaldó un plan de la institución castrense para desarmar al movimiento chií por fases, algo para lo que los militares advirtieron que necesitarán también más capacidades logísticas, materiales y de personal.