Perú emite una alerta epidemiológica ante el incremento de los casos de dengue

El Ministerio de Salud (Minsa) señaló en un comunicado que la medida se ha tomado ante el inicio de la temporada de lluvias intensas y el aumento de las temperaturas en el país, que favorecen la propagación de la enfermedad.

Agregó que el objetivo es "fortalecer la implementación oportuna de acciones de prevención y control, así como garantizar la atención integral, seguimiento clínico y referencia de pacientes" en todos los establecimientos de salud del país.

En ese sentido, la alerta fue emitida a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) y señaló que en distritos de las regiones de Amazonas, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, San Martín, Tumbes, Piura, Ucayali y La Libertad se ha detectado un incremento de casos de dengue en las últimas seis semanas epidemiológicas. Estas regiones se encuentran en la zona norte del país y en la zona amazónica.

El documento establece, entre otras medidas, intensificar la vigilancia, activar equipos de respuesta y fortalecer las capacidades del personal sanitario en el control y combate de la enfermedad.

También se establece un estándar técnico para el procesamiento de las muestras médicas y fortalecer las acciones de educación y sensibilización en instituciones educativas, familias y la comunidad en general.

La alerta está dirigida a todos los establecimientos sanitarios pertenecientes a las direcciones y gerencias regionales de salud, al sistema de seguridad social EsSalud, la sanidad de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y al sector privado.

La Sala Situacional de Enfermedades del Ministerio de Salud señaló que durante 2025 se reportaron 39.211 casos de dengue en el país, con un total de 56 defunciones y 12.262 de los reportes en la región amazónica de San Martín.