Pinterest anuncia sus colores tendencia para el año: del celeste fresco al coral intenso

“Durante mucho tiempo, la opción más segura fue mantener todo discreto y neutro. Ahora la gente quiere más”, anota Xanthe Wells, vicepresidenta global de creatividad en Pinterest, en un comunicado.
La red social indica que las personas "buscan colores que tengan utilidad emocional; tonos que les ayuden a mantenerse enraizados en medio del caos, pero con optimismo hacia el futuro".
Con respecto a la metodología, Pinterest ha llegado a estos datos tras analizar "miles de millones de búsquedas y guardados de los 600 millones usuarios para identificar qué colores están ganando fuerza a nivel global".
"Nuestros modelos avanzados de lenguaje visual decodifican esa información a gran escala, analizando no solo los colores individuales, sino también cómo aparecen juntos en distintas categorías", indica la empresa.
